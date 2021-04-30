وفد حكومي برئاسة الدبيبة يزور المنطقة الصناعية تاجوراء

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أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، رفقة عدد من الوزراء، الخميس، جولة تفقدية بالمنطقة الصناعية تاجوراء.

وشملت الجولة، مركز بحوث الطاقة الشمسية، وشركة الإنماء للصناعات الهندسية، والمعرض الصناعي، بالإضافة إلى جامعة طرابلس القاطع (ج)، ومركز البحوث الصناعية تاجوراء.

وشدد الدبيبة، على أهمية انطلاق المشروع التجريبي للطاقة الشمسية بتاجوراء، وعلى ضرورة تطويره، لأجل أن يكون أحد المشاريع الاستثمارية الأساسية في المرحلة القادمة.

وزار الوفد الحكومي، شركة الإنماء للصناعات الهندسية لمتابعة الإنتاج الخاص بالأعمدة والأبراج، وطلب الدبيبة ضرورة التعاون مع الشركة العامة للكهرباء في هذا الشأن.