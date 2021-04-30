لجنة المسابقات تعاقب عدد من الأندية

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عاقبت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، فريق الأخضر بنقل 3 مباريات خارج ملعبه، بسبب الأحداث التي رافقت لقاء الفريق أمام الهلال، في الجولة الماضية، وغرمت اللجنة، نادي الأخضر بمبلغ 10000 دينار.

ومن ضمن العقوبات التي أقرتها لحنة المسابقات للجولة الماضية تغريم نادي النصر، بمبلغ 3000 دينار بسبب تواجد الجماهير خلال مواجهة دارنس.

وفِي سياق ذا صلة عاقبت لجنة المسابقات مرافق فريق التحدي حميد سعد محمود، بمنعه من مرافقة فريقه لمباراتين وتغريمه 500 دينار بسبب احتجاجه على الحكم في لقاء التحدي والتعاون