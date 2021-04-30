عميد بلدية القبة:الانقطاع المتكرر للكهرباء سيؤدي لفساد لقاح سبوتنيك

أخبار ليبيا24

حذّر موسي مرعي عميد بلدية القبة الخميس من أن انقطاع الكهرباء المتكرر سيؤدي إلى فساد لقاح “سبوتنيك” الذي يتطلب درجة حرارة 18 تحت الصفر للحفاظ عليه.

أتى ذلك أثناء حضوره لانطلاق حملة التطعيم ضد كورونا بمركز الرعاية الصحية الأولية في القبة.

وقال مرعي، لأخبار ليبيا24، إن من أكبر الصعوبات التي تواجه مركز الرعاية الصحية الأولية في القبة هو انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر، الأمر الذي سيؤدي لتلف اللقاح الروسي إذا ما تغيرت درجة حرارة حفظه.

وأضاف مرعي، أن لدى مركز الرعاية الصحية مولد كهربائي واحد وقامت اللجنة بتخصيص موظف على مدى 24 ساعة للإشراف على تشغيله فور انقطاع الكهرباء حفاظا على اللقاح، مشيرًا إلى أن هذا الأمر خارج عن سيطرة البلدية فيما يخص الكهرباء .

وذكر مرعي، أن الوضع الوبائي في بلدية القبة يدعو للقلق بعد أن سجل مركز الرصد والتقصي زيادة في الإصابات بفيروس كورنا، كما سجل وفيات جديدة.

ولفت عميد بلدية القبة، إلى أن المدينة لا يوجد بها مركز للعزل ويتم الحجر المنزلي لأغلب المصابين من تحتاج حالتهم الصحية الحجر بمراكز العزل يتم إحالتهم لمركز العزل بمستشفى المنصورة ببلدية شحات أو درنة.

وقال حاولنا توفير ما يمكن توفيره في ظل شح الإمكانيات وعدم توفير أي مخصصات للبلديات وفي ظروف استثنائية صعبة .

وأضاف، أن ما وصل من اللقاحات يعد رقما بسيطًا بالمقارنة بعدد سكان بلدية القبة، وطالب المركز الوطني لمكافحة الامراض مراعاة النسبة والتناسب في توزيع اللقاح .

وناشد عميد بلدية القبة المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لتفادي تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.