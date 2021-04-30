جريمة كاباو..أخوة يقتلون شقيقهم وزوجته وطفليه بعد خلاف على “ميراث”

أخبارليبيا24

كشف قسم البحث الجنائي طرابلس المركز اليوم الجمعة عن جريمة قتل مروعة اهتزت لها مدينة كاباو أمس الجمعة عند صلاة المغرب راح ضحيتها الأب والأم وطفل وطفلة.

وأضاف قسم البحث الجنائي أن شخصين ملثمين دخلا لبيت عائلة فاضل عاشور وقاما بقتل الأب والأم وطفليهما دون شفقة أو رحمة.

وأشار القسم إلى أن كل فرق الأمن استنفرت بعد التعرف على القتلة وهما شقيقي فاضل المغدور به وذلك على خلفية مشاكل مالية ربما ناتجة عن ميراث.

وأكد قسم البحث الجنائي طرابلس المركز أن الأجهزة الأمنية في العاصمة تمكنت من القبض على الجناة بعد هروبهم من مدينة كاباو ولازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة أسباب الجريمة.