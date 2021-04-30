صحة القبة توفر خدمة تطعيم كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بلقاح كورونا داخل المنازل

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شكلت الخدمات الصحية القبة لجنة لإعطاء جرعات التطعيم ضد كورنا بالمنازل في خطوة للتخفيف على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال، يوسف محمد علي، مدير إدارة الخدمات الصحية القبة، ورئيس اللجنة المشرفة على حملة التطعيم البلدية، إن الإدارة شكلت فريقا متحركا من عناصر طبية وطبية مساعدة للانتقال للمنازل لتطعيم الحالات الخاصة بلقاح كورونا، وذلك تقديرا لظروفهم.

وأكد أن الفريق المتحرك باشر عمله بالانتقال إلى منازل المستهدفين والكشف عليهم وإعطاءهم الجرعة المقررة .

وأهابت الخدمات الصحية القبة، بذوي كبار السن وغير القادرين على الحضور إلى مراكز التطعيم بالاتصال بقسم الرعاية الصحية الأولية القبة والتنسيق مع اللجنة المكلفة لتسجيلهم والتنسيق معها للانتقال إلى منازلهم لتطعيمهم.