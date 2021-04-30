بالفيديو | أم فقدت ابنها في معارك تحرير درنة من الإرهاب: الوطن أغلى من كل شيء وأخذنا ثأر الشهداء

أخبارليبيا24- خاص

أربكتنا الحاجة فتحية طاهر الزاوي بدموعها، ومازالت الحرقة في أنفاسها ونبضاتها حزنًا على فقدها ابنها الذي شارك في المعارك ضد الجماعات الإرهابية التي حاولت السيطرة على مدينة درنة.

فمنذ أعوام خلت حاولت الجماعات الإرهابية بشتى فصائلها وعقائدها السيطرة على ليبيا من خلال بسط نفوذها على بعض المدن منها مدينة درنة مستعينة بإرهابيين من خارج الوطن ومن عدة جنسيات.

بالكاد استطاعت الحاجة فتحية الحديث معنا، امتزجت دموعها بكلماتها البسيطة وأمل بمستقبل واعد، تردد :”ربي يصلح البلاد والعباد نريد الأمن والأمان”.

تواصل الأم – من مدينة درنة – التي وهبت ابنها في سبيل الوطن حديثها بعفوية :”ابني الشهيد عبد السلام الغيثي من مواليد 1979 مقيم في مدينة درنة بحي “امبخ” ابني لا يعمل وهو شخص مدني”.

تبكي الحاجة فتحية محاولة استذكار تلك اللحظات والدموع تملأ عينيها، وتقول :” التحق ابني عبدالسلام متطوعًا بالقوات الخاصة عام 2015 وفارق الحياة في معارك العز عام 2016 كان وقع فراقه أليمًا”.

وتتابع الأم محاولة حبس دموعها إلا أن بحة صوتها كشفت ذلك الحزن :”فقيدي يدافع عن وطنه هو وباقي الشباب، فما شهدناه في درنة من قتل وذبح وتنكيل دفع كل غيور للدفاع عنها والتخلص من الجماعات الإرهابية التي لم ترحمنا”.

تقول الحاجة فتحية :”ابني مدني، حاولت ردعه في البداية لكنه أصر على الالتحاق بالقوات الخاصة لمحاربة الجماعات الإرهابية فقلت له “الله يربحك” وصلني خبر استشهاده ولا أخفيكم حزني على الفراق لكن الوطن أغلى من كل شيء”.

تصف الحاجة فتحية لحظات وصول خبر تحرير مدينة درنة من هذه الجماعات الإرهابية بأنها كانت “فرحة عارمة لتخليص المدينة من هذا الشبح وأنها ستعيش الأمن والأمان ببسط سيطرة القوات المسلحة عليها”.

دموعها تنهمر وتردد “ربي يصلح البلاد والعباد”، وتقول :”القوات المسلحة أخذت بثأر وحق الشهداء وحق الوطن وتخليصه من هذه الجماعات المارقة”.

وختمنا مع الأم الثكلى بتوصية للمسؤولين قالت فيها :”أقول للمسؤلين ربي يصلح البلاد و”عينكم من وطنكم وربي يصلحكم”.