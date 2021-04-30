المنفي يلتقي بأعيان طبرق في إطار المصالحة الوطنية

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التقى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، الخميس، بمجلس أعيان وحكماء طبرق، لمناقشة سُبل إنجاح المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

وقال، مكتب إعلام المجلس الرئاسي، إن مجلس أعيان وحكماء طبرق، أكد دعمه التام لرئيس المجلس الرئاسي، وتسخير جهوده كافة، للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين الليبيين.

وتوجه المنفي عقب انتهاء اجتماعه باللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الأربعاء إلى طبرق للقيام بعدد من المشاورات والاجتماعات في إطار المصالحة الوطنية.