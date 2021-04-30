السفير الليبي لدى إيطاليا يبحث تسهيل منح التأشيرة الإيطالية لليبيين

أخبار ليبيا 24

بحث السفير الليبي لدى إيطاليا عمر الترهوني والقنصل الذي اقترحته الحكومة الإيطالية في بنغازي كارلو باتوري، في تسهيلات إصدار التأشيرات للمواطنين الليبيين والإجراءات القنصلية.

وفي بيان لها أشارت السفارة الليبية إلى أن اللقاء، الذي جرى في روما، يأتي إنفاذا لما اتفق بشأنه بين وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ووزيري الخارجية والداخلية الإيطاليين، و استعدادا لافتتاح القنصلية الإيطالية في مدينة بنغازي.

وفي وقت سابق كان وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، قد أكد أن الاهتمام سيبقى موجها على ترسيخ الأوضاع الأمنية على الأرض في ليبيا وعلى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل .