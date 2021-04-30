الدبيبة يشدد على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية

أخبار ليبيا 24

شدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا لتحقيق المصالحة الوطنية، محذرا من محاولات إشعال الحرب مجددا في البلاد.

وجاء ذلك خلال كلمة ألقاها الخميس برفقة وزراء أعضاء في مجلس النواب وأعيان منطقة ضاحية تاجوراء شرقي العاصمة طرابلس، وحذر الدبيبة ممن سماهم تجار حروب، قائلا إن “هناك أناسا ثرواتها من هذه الحرب اللعينة”.

وأضاف “نستطيع أن نقول إن الحرب انتهت، ولكن تجار الحروب الذين راكموا الثروات وعلى الليبيين أن يعوا ذلك واستثمار الثروة بعيدا عن الفتن والحرب.