الترجي يكشف حقيقة غياب حمدو الهوني عن الفريق

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أعلن نادي الترجي التونسي مساء الخميس أن غياب اللاعب الليبي حمدو الهوني عن تدريبات الفريق الجماعية خلال الأيام الأخيرة كان بسبب الإصابة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن غياب الهوني بسبب العروض المغرية التي وصلت له.

وقال الترجي في بيان رسمي إن الهوني يشكو من إصابة في القدم أجبرته على الخضوع إلى تمارين انفرادية بالمسبح.

وأوضح النادي التونسي أن نجمه سيبدأ في العدو بحديقة الرياضة (ب) خلال الأيام القليلة المقبلة.

وسيغيب الهوني عن مباراة فريقه أمام الملعب التونسي في اللقاء المؤجل لحساب الجولة 22 من الدوري التونسي، إضافة احتماليه غيابه عن ديربي الأفريقي يوم 5 مايو المقبل.