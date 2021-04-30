افتتاح طريقين جديدين في طبرق

أخبار ليبيا24-خاص

افتتحت بلدية طبرق، الخميس، طرقًا جديدة، ضمن مشروعاتها لحل المختنقات المرورية داخل المناطق المستهدفة.

وافتتح، رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، طريق الحي الصناعي بطول 700 متر وطريق سوق الخضروات بطول 400 متر.

وأكد، مدير مكتب المشروعات بالبلدية، نصر شرح البال، لأخبار ليبيا 24، أن هذه الطرق من ضمن مشروعات البلدية لحل المختنقات داخل المنطقة الصناعية.

وأوضح شرح البال، أن طريق الشراع، الممتد من جزيرة فندق دار السلام إلى جزيرة ميناء طبرق البحري، جاري رصفه وسيكون متكاملا بالأرصفة والإضاءة والتشجير .