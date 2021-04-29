وعود زائفة تشجعهم على الالتحاق والحقيقة تدفعهم إلى الانشقاق

أخبارليبيا24

على الرّغم من الوعود الزائفة بالتمتع بحياةٍ أفضل وتحقيق أهداف مقدسة وجني مداخيل ماليّة لا تعدّ ولا تحصى، يتعرّض الإرهابيّون من مقاتلين وقادة لخيبات أمل عديدة تدفع بهم إلى اتّخاذ قرار الانشقاق عن جماعتهم مهما كلّف الثّمن.

هذا هو حال خليف عبد النّور محمد، الذّي كان قد التحق بصفوف الجماعة الإرهابيّة الّتي لها صلات بتنظيم القاعدة وتعمل مع حركة الشباب الصوماليّة.

لكنه سرعان ما أدرك أن العيش في كنف الإرهاب لا يحقق آماله، وخوض المعارك لأهداف باطلة لا يمثل طموحه، فقرر الفرار وتسليم نفسه للسلطات رغم معرفته بالصعاب والعقوبات التي تنتظره، وهكذا فرّ من جماعة الشّباب الإرهابيّة في 30 أغسطس 2020.

ثمّ توجّه إلى مركز الشّرطة في كينيا وسلّم نفسه، علّه يحظى على عفوٍ ما أو تخفيف عقوبات فيعود إلى أرضه وبيته ويعيش من جديد في كنف عائلته.

خيبة أمل وانشقاق

ومثالٌ آخر، هو محمّد عبدي حسن المعروف بلقب “أتو”، قائدٌ في جماعة الشّباب الإرهابيّة، الّذي سلّم نفسه هو الآخر إلى القّوات المسلّحة الصّوماليّة (SNA) بعد أن انشقّ عن الجماعة المرتبطة بالقاعدة، فهو كما الكثير من قبله أدرك أنه كان مخطئًا في تصديق آكاذيبهم وساذجا في اعتناق مبادئهم.

يفضلون السجن على خدمة الإرهاب

تتعدّد الأسباب الّتي تدفع بالإرهابيين إلى الانشقاق عن جماعاتهم وتختلف، إذ يخبر هؤلاء المنشقّين أنّ خيبتهم عند اكتشاف حقيقة الجماعات الإرهابية وخبثها وقذارة أهدافها، من الأسباب الأساسيّة الّتي تؤدّي إلى اتّخاذ قرار الفرار.

ناهيك عن استبداد القادة وتصرّفاتهم غير الإنسانيّة تجاه أتباعهم الّذين كانوا قد تخلّوا عن أهلهم ووطنهم وذواتهم وكرّسوا أنفسهم لخدمة الجماعة الّتي انضمّوا إليها.

إنّه لشعورٌ كبيرٌ بالخيانة، لدرجة أنّ الإرهابيّين يفضّلون التّعفّن في السّجون على أن يتقبّلوا المصير الأسود المحتّم في قلب الإرهاب.