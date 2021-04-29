وصول لقاح كورونا إلى مدينة طبرق والبدء بالتطعيم 

أخبارليبيا24- خاص

قال مدير إدارة الخدمات الصحية في طبرق عبدالمنعم أسويكر تم استلام لقاح كورونا بمدينة طبرق بنوعيه الإنجليزي والروسي وبدأنا بتقديم التطعيمات.

وأضاف أسويكر في تصريح خاص لـ”اخبارليبيا24″ أن اللقاحات التي وصلت 900 لقاح سبوتنك الروسي وعدد 580 من لقاح أسترازينيكا الإنجليزي.

وأشار مدير إدارة الخدمات الصحية أن التسجيل يتم عبر رابط خاص بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن طريق رقم الهاتف حيث تصل رسالة للمواطن عبر هاتفه.

وأوضح أسويكر أن الأولوية للمرضى وكبار السن وللعاملين في قطاع الصحة في مجال مكافحة فيروس كورونا.

وذكر مدير الإدارة أن اللقاح يصل تباعا حسب القوائم التي تصل من المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومستمرون إلى ما بعد رمضان.

وأكد أسويكر أن هنالك عزوف واضح من المواطنين في طبرق من خلال التسجيل، داعيًا المواطنين إلى التسجيل عبر المنظومة.

وتابع مدير إدارة الخدمات الصحية :” لدينا عدد 9 مراكز في طبرق للتطعيم وهي مركز باب درنة وعيادات المنارة والجهاد والمختار المركز الطبي، وعدد 4 مراكز غرب المدينة وشرقها وجنوبها وهي مراكز بالخاثر وكمبوت وجمال عبدالناصر وقصر الجدي”.

وأوضح أسويكر أن بلديتي أمساعد وبئر الأشهب هي بلديات مستقلة وستصلها اللقاحات حسب المراكز الصحية التابعة لها.

ولفت مدير إدارة الخدمات الصحية في طبرق إلى أنه بعد شهر رمضان سيتم التطعيم في الفترتين الصباحية والمسائية.