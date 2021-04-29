مجلس النواب ينتظر رد حكومة الوحدة الوطنية بخصوص الميزانية 

أخبارليبيا24

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي بأن مشروع إعداد الميزانية الآن لدى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لتنظر في ملاحظات اللجنة المالية بمجلس النواب.

وأشار المريمي إلى أن الحكومة تنظر أيضًا في ملاحظات أعضاء مجلس النواب على الميزانية في الجلسة التي انعقدت بالخصوص.

وأضاف المستشار الإعلامي مجلس النواب ينتظر إعادة الميزانية إليه من الحكومة حال الأخذ بملاحظات مجلس النواب والذي بدوره بعد ذلك سيعتمدها وسيصدر قانون ميزانية بخصوصها.

وبخصوص المناصب السيادية في الدولة الليبية، قال المريمي إن اللجنة المكونة من أعضاء مجلس النواب انتهت من عملها في ذلك وأحيلت إلى المجلس الأعلى للدولة ليقوم باختصاصه في ذلك ويحيلها إلى مجلس النواب.

وأفاد المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب أن مجلس النواب بدوره سيقوم بانتخاب من يتقلد هذه المناصب السيادية للدولة الليبية.