لنكتشف كيف ولماذا اختار شاب الانضمام إلى تنظيم داعش

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ما الذي دفع شاب مصري مثل أحمد حسن علواني الى الانضمام لداعش ولماذا ندم على قراره، دعونا نتعرف على قصته.

يبدأ الانتماء إلى التنظيمات الإرهابيّة من خلال البروباغندا الّتي تستهدفُ جذب الشباب، فهي تصوّر عالم الإرهاب على أنّه طريق للخلاص وتعتمد على عناصر عديدة منها: محاربة الكفر والدفاع عن الدين والعرض والشرف.

وهكذا يتمّ غسل أدمغة الشّباب الذين سرعان ما يكتشفون أنّ النظرة إلى التنظيمات المتطرّفة من الخارج، تختلفُ تمامًا عن الحياةِ في كنفها أو حتّى التعايشِ مع تفاصيلِها.

من فضول بريء إلى تورط مميت

بدأ مسيرته الإرهابيّة مع “تنظيم أنصار الشّريعة”، ثمّ انتقل إلى “تنظيم أنصار بيت المقدس”، التّابعين لتنظيم داعش الإرهابيّ في العراق والشام.

إنّه الإرهابيّ المصريّ “أحمد حسن علواني” الّذي انضمّ لداعش بعد أن تعرّف على منهج التّنظيم وأفكاره الدّينيّة المتطرّفة واقتنع بها من خلال مشاهدة المواقع والفيديوهات الخاصّة بالتّنظيم.

وبدافع التّعمّق أكثر بهذه الأفكار وكيفيّة تطبيقها، قرّر السّفر إلى ليبيا حيث عمل ضمن “تنظيم أنصار الشريعة التابع لداعش”، وسرعان ما أعلن مبايعته لأمير داعش أبوبكر البغدادي.

الندم عند اكتشاف الحقيقة والإقرار بالخطأ بعد فترةٍ أمضاها داخل الجماعات الإرهابيّة، تكوّنت لدى “علواني” صورة أكثر وضوحًا عن التنظيم مقارنةً بالفترات الأولى لانضمامه إليه.

لقد اكتشف انحراف التنظيمات الإرهابيّة وكشف السّتار عن حقيقتها المخيّبة للآمال والمستبدّة بالإنسانيّة، إذ إنّ غالبية أهداف التّنظيم هم من المدنيين والأبرياء الّذين لا ذنب لهم بالمعارك، خصوصًا أنّه وجد نفسه خصمًا لأقاربه وأبناء منطقته عندما تمّ نقله إلى فرع التّنظيم في مصر.

فما كان أمامه عند اكتشاف الحقيقة والاقرار بالخطأ سوى اتّخاذ القرار بالانشقاق والهروب. تجدر الإشارة إلى أنّ تلك الانشقاقات تكلف التنظيمات غاليا، إذ إنّها تسبّب حالة فقدان ثقة داخل التنظيم.

كما أنّ العناصر يتخوّفون من بطش قادتهم بهم جرّاء تلك الحالة من انعدام الثقة، ما يدفعهم إلى الهروب عاجلًا أم آجلًا.