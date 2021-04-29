رئيس هيئة التضامن الاجتماعي: 107 آلاف أسرة استفادت من “هدية رمضان”

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قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي مصطفى فتحي الجعيبي إن 107 آلاف أسرة استفادت من “هدية رمضان”.

وأضاف الجعيبي في تصريحات صحفية أنه تمت إحالة هذه القيم للأسر المستفيدة إلى المصارف بواقع 500 دينار لكل أسرة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن إحالة هذه المبالغ تم عن طريق بعض الجهات من ضمنها المستفيدين من منفعة المعاش الأساسي من صندوق التضامن الاجتماعي الفردين فأكثر، وأيضًا صندوق الضمان الاجتماعي لفئة الأرامل ومن يعولون 3 فأكثر ومن يتقاضون معاش ضماني الحد الأدنى 450 دينار.

وأشار إلى أنه تم التعاون مع صندوق الإنماء لتحديد بعض الأسر المحتاجة المنضوية تحت صندوق الإنماء الاقتصادي الاجتماعي وتم التعاون مع هيئة الأوقاف عن طريق صندوق الزكاة والأسر المحتاجة الموجودة في منظومات صندوق الزكاة.

وتابع الجعيبي :”لازلنا مستمرين، والمستهدف 200 ألف أسرة والعمل جاري حاليًا على 93 أسرة أخرى وخلال الأسبوع المقبل سيتم إيداع كل المبالغ في حسابات المستفيدين لهذه الأسر”.

وطالب رئيس مجلس الإدارة كافة الجهات التعاون معهم موافاتهم بالبيانات المطلوبة لبقية الأسر حتى يتم صرف هذه المنفعة لمستحقيها.