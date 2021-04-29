دربيات ومواجهات قوية في الجولة التاسعة من الدوري الليبي

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أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول الجولة التاسعة من منافسات الدوري الليبي لكرة القدم.

وستنطلق منافسات المجموعة الأولى في الأول من مايو المقبل بمواجهتين الأولى تجمع الهلال وشباب الجبل على ملعب شهداء بنينا والثانية ستقام يوم 2 مايو مباراة واحدة حين يحل النصر ضيفا على الصداقة بملعب شيخ الشهداء.

وتتواصل مباريات الدورة التاسعة يوم 3 مايو بلقاء أول يحتضنه ملعب شيخ الشهداء سيلتقي فيه الأخضر والأنوار وفي اللقاء الثاني يلتقي التحدي بجاره الأهلي بنغازي.

وتختتم مباريات المجموعة بلقاء نجوم أجدابيا وخليج سرت على ملعب شهداء بنينا في الرابع من مايو المقبل.

وتفتتح مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الثانية الأحد الثاني من مايو بلقاء الوحدة والخمس على ملعب طرابلس وتتواصل المباريات يوم الإثنين 3 مايو بمباراة دربي تجمع الشط ومنافسه الاتحاد على ملعب طرابلس.

ويلتقي الأهلي طرابلس والأولمبي يوم 4 مايو بملعب طرابلس وفي ذات اليوم يستضيف الاتحاد المصراتي فريق رفيق على ملعب مصراتة وعلى ملعب طرابلس يلتقي أبوسليم والسويحلي يوم الأربعاء 5 مايو.

وتختتم الجولة التاسعة للمجموعة الثانية يوم الخميس 6مايو بمواجهة قوية تجمع المدينة والمحلة على أرضية ملعب طرابلس الدولي.

هذا وحددت لجنة المسابقات الساعة العاشرة والنصف مساء موعدا لجميع مباريات المجموعة الأولى فيما ستقام كافة مباريات المجموعة الثانية عند الساعة الحادية عشر مساء.