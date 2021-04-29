بخسارته أمام وفاق اسطيف.. الأهلي يودع الكونفدرالية

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فقد الأهلي بنغازي فرصة بلوغ دور ربع نهائي الكونفدرالية عقب خسارته، الأربعاء، أمام وفاق سطيف الجزائري بهدف دون رد في آخر جولات المجموعات للمسابقة.

وودع الأهلي البطولة بهدف وفاق سطيف الذي سُجل عكسيا في الدقيقة الثالثة من زمن المباراة عبر لاعب الأهلي على مرعي الذي اصطدمت به الكرة ليودعها شباك فريقه.

ولم تفلح نتيجة المباراة في تأهل الفريقين حيث نجح أنيمبا في تحقيق فوز قاتل أمام أورلاندو بيراتس بنتيجة 1-0 ليحجز الفريقين بطاقتي المجموعة.

وبعد انتهاء مباريات المجموعة تصدر أنيمبا ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط متساويا مع أورلاندو بيراتس بذات الرصيد وحل سطيف ثالثا بثمانية نقاط وجاء الأهلي اخيرا بسبع نقاط.