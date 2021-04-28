نائبا رئيس المجلس الرئاسي يلتقيان مع كوبيش

أخبار ليبيا24

التقى نائبا رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأربعاء، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، يان كوبيش.

ووصف اللافي، في تغريدة على تويتر، اللقاء بأنه مثمر، وقد جرى التأكيد على حرص المجلس الرئاسي على تحقيق استحقاقات المرحلة واستمرار التشاور لدعم إجراء الانتخابات.

وأضاف اللافي، أن كوبيش استعرض عمل البعثة والجهود التي تبذلها لتحقيق الاستقرار في ليبيا، لافتًا إلى أنه والكوني جددنا حرصهما على تنفيذ استحقاقات المرحلة، واستمرار التشاور والعمل بكل السبل لدعم إجراء الانتخابات في موعدها.