مستشار أردوغان: فرنسا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية في ليبيا في إشارة لحفتر .. مستشار أردوغان: فرنسا دعمت شخصاً لا علاقة له بالشعب الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، فرنسا ودعمها لحفتر، واصفًا ذلك الدعم بأنه كان “ضد الشعب الليبي”، وكان “وصمة عار على جبين الإنسانية”.

وذكر في مقال له بعنوان “مزاعم الإبادة الجماعية للأرمن: إعادة فتح ملف يعود إلى ما قبل 106 سنوات”، على موقع قناة “الجزيرة” القطرية، أن فرنسا دعمت شخصاً لا علاقة له بالشعب الليبي، قاصدًا قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأضاف أن ذلك الدعم الفرنسي جاء للإطاحة بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، مُعتبرًا أنها كانت تعد “الممثل الشرعي للشعب الليبي والحكومة المعترف بها من قبل المجتمع الدولي”، وأن ذلك كان من أجل نهب موارد ليبيا. – حسب وصفها.

وتواصل تركيا انتهاكاتها بالتدخل في الشأن الليبي ضاربة بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، غير آبهة بعملية الاتحاد الأوروبي لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، حيث يُرجع مراقبون ذلك إلى كونها أحد أعضاء حلف الناتو.

كما لم تفلح التحذيرات والجهود الدولية والإقليمية في ثني تركيا عن إغراق ليبيا بالسلاح والذخيرة والمعدات الحربية، وذلك دعما منها لحكومة الوفاق غير الشرعية ومليشياتها، مما أدخل ليبيا في صراع عسكري طويل تصر فيه أنقرة على أنها اللاعب الأساس فيه لوضع يدها على مقدرات الشعب الليبي وثرواته الطبيعية وفي مقدمتها النفط.