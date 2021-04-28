قعيم يجتمع بمدراء مديريات الأمن والإدارات بوزارة الداخلية في بنغازي

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اجتمع، وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، النقيب فرج قعيم، مع مدراء مديريات الأمن والفروع في منطقة بنغازي الكبرى، لوضع حلول جذرية لكافة العراقيل والقضاء على كل ما يهدد أمن الوطن والمواطن والسعي لعودة الثقة بين المواطن والمؤسسات الشرطية.

خلص الاجتماع إلى حلحلة مشاكل الإدارات الأمنية والفروع بالمنطقة الشرقية والسعي للبدء في خطط تُنفذ فور إقرارها تليق بالداخلية وكافة منتسبيها وتسهيل كافة الصعوبات.

كما خلص الاجتماع إلى تفعيل عدد من الإدارات الأمنية المتوقفة بسبب نقص الإمكانيات.

وشدد قعيم، على ضرورة فرض الأمن في كافة المدن والشوارع والقضاء على معدل الجريمة ومكافحة كل ما يهدد أمن المدينة والمواطن .

والختام أثني وكيل وزارة الداخلية على عمل ضُباط وضُباط صف وجنود وزارة الداخلية وأكد على ضرورة السعي للرقي بالعمل الشرطي بالمدن الليبية كافة.