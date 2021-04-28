عبدالحميد : السجل القومي سينهي الحكومة الورقية في ليبيا عبدالحميد :السجل القومي يعتمد على بيانات الثبوتية الشخصية والبصمات الحيوية

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال المتحدث الرسمي للسجل القومي الليبي إبراهيم عبدالحميد إنه منذ تأسيس الدولة الليبية لاتوجد قاعدة بيانات حقيقة تعتمد عليها الدولة في رصد سياساتها سواء الاقتصادية أو التعليمية أو الصحية .

عبدالحميد أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن السجل القومي الليبي هو بوابة الحكومة الإلكترونية الليبية، وإنتهاء الحكومة الورقية.

وأشار إلى أنه السجل القومي الليبي بدأ في فتح مراكز في عدد من المدن الليبية للسجل القومي الليبي .

وأكد أن السجل القومي الليبي يعتمد اعتماد كلي على بيانات الثبوتية الشخصية والبصمات الحيوية المتمثلة في بصمة الأصابع العشرية وبصمة العين وبصمة الوجه .

المتحدث الرسمي بالسجل أوضح أن المقصود ببصمة الوجه أن كل إنسان على وجه الأرض له بصمة خاصة بوجهه وليست صورة وجهه، والمقصود ببصمة العين ليست بصمة القرنية لأن القرنية يمكن استبدالها بأي عملية جراحية .

ولفت إلى أن بصمة العين التي تأخذ بالأجهزة المتطورة الموجودة لدى السجل القومي الليبي هي بصمة القزحية التي يولد بها الإنسان حتى الممات، وأما بصمة الأصابع العشرية هي البصمة التي تعتمد في كل أنحاء العالم، وبأخذ هذه البصمات تنتهي عملية حمل الاوراق .

وقال إنه يجب على كل من تطأ قدماه الأرض الليبية لابد أن يتم تسجيله بالسجل القومي الليبي سواء وافد أو زائر أو يعمل أو موفود إلى الدولة الليبية من أجانب وعرب، لابد أن يتم تسجيله بالسجل القومي الليبي إضافة إلى الليبيين بجميع فئاتهم .

وكشف أن هذه تعتبر قضية مهمة لأن لدينا ليبيين يحملون أرقام وطنية وليبيين بلا أرقام وطنية وعائدون، وأيضًا ليبيون بأوراق الصحراء الشرقية وليبيون بأرقام إدارية .

وتابع عبد الحميد أن السجل القومي الليبي في المرحلة الثانية سيتم ربطه قطاعيا مع قطاع الصحة والتعليم وجميع القطاعات، بحيث أن تنتهي بالنسبة لك حمل الأوراق وتصبح بالسهولة جدًا الحصول على بياناتك.

ولذكر أنه تم افتتاح 3 مراكز في بنغازي، ومركز في جالو، واوجلة، واجخرة، و3 مراكز في أجدابيا، متابعا سنشرع في افتتاح مركز في طبرق مع الحرس البلدي وتحت إشراف بلدية طبرق وسيكون بمبنى قطاع المالية السابق بعد الانتهاء من صيانته وفق الاتفاق مع عميد بلدية طبرق .