حمودة: الحكومة هي المعنية بالتأمين الداخلي وستجتمع قريبًا في بنغازي حمودة: الحكومة لن تجعل أي عراقيل بسيطة أو كبيرة تحول دون خدمة كافة الليبيين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، أن الحكومة وكل وزرائها يعملون بشكل يومي من أجل تحسين الخدمات وحلحلة الملفات الرئيسية .

حمودة أوضح، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الثالث للحكومة، أنه تم زيادة المرتبات الأساسية التي تم الإعلان عنها سابقا مع إلغاء قرار تخفيض المرتبات، فيما تم تسييل مليار و75 مليون لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف علاوة الزوجة والأبناء، إضافة إلى إيصال هدية رمضان لـ107 آلاف أسرة من الأسر المستهدفة، من صندوق التضامن الاجتماعي وصندوق الإنماء وصندوق الزكاة.

وفيما يتعلق بجائحة كورونا، قال إنه تم توريد 400 ألف لقاح كورونا، وتطعيم 60 ألف مواطن، مؤكدًا أن هناك دفعات أخرى من اللقاحات سيتم توريدها في الفترة القريبة القادمة لتلبية كافة الطلبات سواء للمواطنين أو المقيمين، منوها بأن عملية التوزيع والتلقيح تتم بشكل سلس.

وأضاف أنه تم تشكيل لجنة لمراجعة ملاحظات مجلس النواب على الميزانية المقدمة من الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم الرد بكافة التفاصيل على تلك الملاحظات في أقرب فرصة، من أجل اعتماد الميزانية في أسرع وقت.

وبالنسبة للكهرباء، قال إنه لأول مرة في شهر رمضان منذ فترة طويلة، لم تكن هناك انقطاعات سوى لساعات قليلة، وذلك بعد تخصيص الميزانيات اللازمة لشركة الكهرباء من أجل توريد الاحتياجات اللازمة سواء للصيانة أو توليد الكهرباء.

وعن زيارة بنغازي، أكد أنه تم تأجيلها لأسباب تتعلق بعدم التنسيق الأمني واللوجيستي، مؤكدًا أن الحكومة لن تجعل أي عراقيل بسيطة أو كبيرة تحول دون خدمة كافة الليبيين والوقوف بشكل مباشر على المشاكل والتحديات مهما كبرت أو صغرت، وأنها ستجتمع قريبا في بنغازي.

وأكد أن كافة المؤسسات العسكرية خاضعة للقائد الأعلى للقوات المسلحة المتمثل في المجلس الرئاسي، موضحا أن الحكومة هي المعنية بالتأمين الداخلي من أجل حماية المواطن، داعيا الجميع للابتعاد عن خطاب الكراهية الذي من شأنه أن يعكر صفو الوحدة التي ينشدها كافة الليبيين.

ونوه بأنه تمت الاستجابة لطلبات المؤسسة الوطنية للنفط بعد إعلان حالة الطوارئ في بعض الشركات، حيث تم تخصيص مليار دينار من أجل تسديد كل الاحتياجات والالتزامات، ومن ثم تم رفع حالة الطوارئ واستعادة الإنتاج.

ولفت إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة رفع الدعم قائمة ولازالت تعمل، منوها بأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، كما أنه لا يتوقع أن يصدر قرار بهذا الخصوص في القريب العاجل.