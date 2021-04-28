تشكيل فريق عمل مشترك بين مكتب شؤون الإنسانية بالأمم المتحدة والليبية للإغاثة
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية يشارك في خطة دعم عودة أهالي تاورغاء
أخبار ليبيا 24 – خبر
عقد نائب رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة خالد المرغني، اجتماع مشترك مع رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى ليبيا “جاستن برادى”.
المرغني بدأ الاجتماع بالتعريف بالهيئة الليبية للإغاثة وما ينص عليه قرار الأنشاء من تبعية وضرورة التنسيق من قبل الجهات العاملة في المجال الإنساني وبعض من النشاطات والصعوبات وبعض التوصيات .
وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من جميع القطاعات الدولية والمحلية العاملة في الشأن الإنساني ويكون برئاسة الهيئة ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وسيتم مخاطبة الهيئة بشكل رسمي من قبل الممثل المقيم لتولي رئاسة هذه المهمة.
كما تم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء مناقشة ملف عودة تاورغاء، وسيشارك مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية خطة دعم العودة بالتعاون مع الهيئة في مدة اقصاها يوم الخميس القادم للإطلاع وإبداء الرأي .
وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على التواصل لوضع الخطط واستراتيجيات العمل حسب خطة الاستجابة لسنة 2021 .