بسبب تهميشها .. قبيلة أزوية تحذر الحكومة من إغلاق خط النهر الصناعي والحقول النفطية قبيلة أزوية : تقبع تحت أرجلها موارد النفط والماء ولم نال حقنا في التمثيل العادل للحكومة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر مجلس شباب قبيلة أزوية في بنغازي، اليوم الثلاثاء، قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي أسماها “المحاصصة اللاوحدة وطنية”، حسب البيان الذي اطلعت عليه وكالة أخبار ليبيا 24 .

وشباب القبيلة، وفي بيانهم، قالوا: “رغم كل ما قدمته من جهاد في الماضي والحاضر وكان أبناءنا الحصن الحصين لليبيا في الجنوب، رغم ذلك نتفجأ اليوم بتهميش القبيلة ”.

وتابعوا: “ها نحن اليوم نشاهد تهميش القبيلة سياسيا من قبل الحكومة في القوت الذي كنا ننتظر فيه أن نرى حكومة مصغرة تنتقل بليبيا من الوضع المزري وتجهز الانتخابات للوصول لمرحلة ثابتة لا انتقالية لنتفاجأ بكم التكليفات والعدد الكبير للوزارات على شكل ترضيات لأطراف بعينها وبشكل غير مقهوم وبما يوحي أن الفترة ستطول جداً خاصة مع الرقم الكبير للميزانية”.

وأضافوا “نحن أبناء قبيلة تقبع تحت أرجلها موارد النفط والماء ولم تنال حقها في التمثيل العادل في حكومة المحاصصات ولا بوادر لتنمية مناطقنا المهمشة بطريقها التي تحصد الأرواح بسبب خرابها وشبابنا العاطل رغم وجود كل المؤهلات لدينا وبالرغم من تواجدنا بالقرب من منابع ومواقع وشركات بترولية ولكن التعيينا تذهب إلى أبناء مدن بعيدة جغرافيا من تلك المواقع”.

وتابعوا “ومع تزايد أصوات شبابنا المطالب بإغلاق خط النهر الصناعي، وكذلك الحقول النفطية التي تقبع تحت أقدامنا فأننا ندعم هذا القرار في حال استمرار تهميشنا من قبل حكومة المحاصصة فأننا نحذر حكومة المحاصصة أن تقوم سريعا بأثبات حسن النوايا فعليا وعلى أرض الواقع حتى لا نجد أنفسنا ندعم قراراً قد لا يكون إلا خطوة للواء للجميع ولليبيا، فأبناء قبيلة ازوية ليسوا وقود في أوقات العسرة ومنسيين في أوقات الرخاء وقد أعذر من أنذر”.

واختتم البيان “نؤكد تمسكنا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها، 24 ديسمبر 2021 ونرفض أي محاولة للتمديد”.