انقطاع الكهرباء يوقف مباراة الأولمبي والوحدة في الدوري

28 أبريل، 2021 10:20 م
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أخبارليبيا24

توقف لقاء الأولمبي والوحدة، مساء أمس الثلاثاء، بسبب انقطاع الكهرباء عن ملعب زوارة.

وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

وجاء توقف المباراة، قبل نهايتها بخمس دقائق والنتيجة تشير إلى تعادل الفريقين سلبيا 0-0.

وينتظر قرار لجنة المسابقات بخصوص المباراة وهناك احتمالية إكمال الدقائق المتبقية مساء اليوم الأربعاء.

وجمع الأولمبي حتى الآن 9 نقاط من 7 مباريات، بينما تحصل الوحدة على 7 نقاط من 7 مباريات.

28 أبريل، 2021 10:20 م
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