اللافي والكوني يجتمعان بالحداد ومروان وجويلي

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قال، نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، اليوم الأربعاء، إنه اجتمع صحبة النائب موسى الكوني، بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي، بـ (رئيس الأركان العامة للجيش) الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

وأضاف اللافي، في تغريدة على تويتر، أن “رئيس الأركان العامة قد إحاطة شاملة عن الوضع العسكري الحالي وكل ما يتعلق بالنواحي التنظيمية لعمل المناطق والوحدات العسكرية”.

وقال، “ناقشنا بصفة القائد الأعلى موضوع تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية، والجهود المبذولة للقضاء عليها وتجفيف متابعها.”

وأضاف، “أنه تم التأكيد على دعم كل الجهات المختصة بمكافحة عمليات تهريب الوقود التي تستنزف مقدرات البلاد، وكذلك مساعدة الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية، بالحد من الهجرة غير الشرعية، والقبض على عصابات الجريمة المنظمة”.