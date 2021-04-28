الكوني يناقش مع سفير هولندا التعاون في مجالات التنمية والمصالحة

أخبار ليبيا24

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، الأربعاء، مع سفير هولندا لدى ليبيا، لارس تومرز، التعاون في مجالات التنمية والمصالحة وتأمين الحدود والهجرة بين البلدين.

وقالت المتحدث باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، إن الكوني ثمّن العلاقات بين ليبيا وهولندا واستمرار التعاون بينهما.

وأضافت، أن سفير هولندا أبدى دعم بلاده للعملية السياسية، واستمرار التعاون مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما أنه جدد دعمهم للمفوضية الوطنية العليا للمصالحة بالوسائل التقنية للبحث عن المفقودين والكشف عن المقابر الجماعية عبر الأقمار الاصطناعية.