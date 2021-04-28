“الشلماني” يدعو “جياني إنفانتينو” لزيارة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – رياضة

عقد رئيس الإتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني” اجتماعًا مهمًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “جياني إنفانتينو” على هامش مراسم قرعة كأس العرب FIFA ، والتي أقيمت بالعاصمة القطرية الدوحة .

تم خلال هذا الاجتماع دعوة رئيس الإتحاد الدولي لكرة القدم إلى زيارة ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.

ومن جانبه، أكد “جياني انفانتينو” دعمه الكامل للإتحاد الليبي والكرة الليبية والمنتخبات الليبية .

كما جدد انفانتينو التهنئه إلي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم “عبد الحكيم الشلماني” بمناسبة انتخابه رئيسا للإتحاد الليبي لكرة القدم لأربع سنوات قادمة .

وحضر اللقاء كلا من الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة القدم “عبدالناصر الصويعي”، و”هاشم محمد سعد الله” عضو مجلس إدارة الإتحاد الليبي لكرة القدم .