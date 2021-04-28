السيطرة على حريق في ميناء طرابلس النفطي

أخبارليبيا24

كشفت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن رجال الإطفاء بمستودع ميناء طرابلس النفطي تمكنوا من السيطرة على الحريق الذي طال إحدى شاحنات النقل التابعة لجمعية نقل الوقود ومشتقاته.

وأضافت المؤسسة أن الشاحنة كانت تحت التزويد، وقام السائق الابتعاد بها عن المنصة الرئيسيّة لمنظومة التزويد بشكل تلقائي وسريع ليبادر رجال الإطفاء بالسيطرة على الحريق وإخماده بسرعة.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن الحريق نتج عنه بعض الأضرار لسائق الشاحنة والصهريج.

وأوضحت المؤسسة أنه طيلة عمليات التزويد والتوزيع من الميناء لم تكن هناك أي حوادث أو خروقات كانت قد تؤدي إلى حوادث كارثية.