السويحلي يهدي ليبيا برونزيه الأندية الإفريقية للكرة الطائرة

أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي في خطف الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري .

وجاء تتويج السويحلي بالبرونز عقب انتصاره على “أوليمبيك القليبي” التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو التالي: “25 – 21، 25 – 19، 25 – 19”.

وكانت تونس قد استضافت بطولة الأندية الإفريقية البطلة في الفترة من بين الثامن عشر وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري.