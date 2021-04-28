السويحلي يهدي ليبيا برونزيه الأندية الإفريقية للكرة الطائرة

السويحلي يتوج بالبرونز عقب انتصاره على "أوليمبيك القليبي" التونسي

28 أبريل، 2021 12:17 ص
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أخبار ليبيا 24 – رياضة

نجح فريق الكرة الطائرة بنادي السويحلي في خطف الميدالية البرونزية ضمن منافسات بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدوري .

وجاء تتويج السويحلي بالبرونز عقب انتصاره على “أوليمبيك القليبي” التونسي بنتيجة ثلاثة أشواط دون رد.

وجاءت نتائج الأشواط على النحو  التالي: “25 – 21، 25 – 19، 25 – 19”.

وكانت تونس قد استضافت بطولة الأندية الإفريقية البطلة في الفترة من بين الثامن عشر وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري.

28 أبريل، 2021 12:17 ص
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