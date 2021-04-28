الأهلي بنغازي يؤكد خلو لاعبيه من كورونا قبل مواجهة وفاق سطيف

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أعلن النادي الأهلي بنغازي أن التحاليل المخبرية التي خضع لها لاعبو الفريق الأول، في الجزائر اليوم الأربعاء، أظهر خلو جميع اللاعبين من فيروس كورونا، وذلك قبل المواجهة المصيرية أمام فريق وفاق سطيف بكأس الكونفدرالية.

ويحل ممثل ليبيا الأهلي بنغازي ضيفا مساء اليوم على وفاق سطيف الجزائري لحساب الجولة السادسة والأخيرة من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي.

والأهلي، وصيف المجموعة برصيد سبعة نقاط، سيكون مطالبا بتحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، حتى لا يدخل في حسابات التأهل المعقدة أمام فريق، لن يتخلى كذلك بدوره عن حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي بعد نتائجه الإيجابية في الجولتين الماضيتين.