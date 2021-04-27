وزيرا الإسكان وشؤون المهجرين يزوران مخيمات تاورغاء في بنغازي

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زار وزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، أحمد بوخزام، مخيمات مهجّري تاورغاء في بنغازي.

وشملت الزيارة، مخيمي المدينة الرياضية وقاريونس، حيث التقى الوزيران بعدد من مهجّري تاورغاء القاطنين في المخيمات، واستمعا إلى المشاكل التي يواجهونها لمعالجة.

وكان الوزيران، قد أجريا جولة تفقدية للمناطق المتضررة والمدمرة في مدينة درنة جراء العمليات العسكرية التي شهدتها المدينة.

واجتمع الوزيران، مع وكيل ديوان بلدية درنة وعدد من أعيان المدينة، بالإضافة إلى نشطاء المجتمع المدني، وناقشوا الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها الأسر النازحة، وسبل إعادة إعمار المدنية وجبر الضرر لأسر ضحايا الحرب.

واستلم وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين، مذكرة شارحة مرفقة بكشوفات للأسر النازحة، تمهيدًا لتقديم الدعم والاحتياجات الأساسية لهم.