مديرة دار الرعاية الاجتماعية للبنات بنغازي تروي لـ”أخبارليبيا24″ تفاصيل طلب إخلاء المقر خلال 72 ساعة 

أخبار ليبيا24- خاص

قالت مديرة دار الرعاية الاجتماعية للبنات بنغازي الهواري أسماء على البركي اليوم الثلاثاء أن الغرفة الأمنية المشتركة طالبت بإخلاء المقر في بحر 72 ساعة منذ أمس الإثنين.

وأضافت البركي في حديث لـ”أخبارليبيا24” :“منذ ما يقارب الشهرين اتصلت بي جهة أمنية، أحدهم ضابط في الغرفة الأمنية المشتركة وأخبرني أن مقر دار الرعاية الاجتماعية للبنات بنغازي في منطقة الهواري هو ملك لسيدة تقيم خارج البلاد وصدر لها حكم محكمة باسترجاع المقر باعتبار أنه تم نزعه منها نزع”.

وتابعت مديرة دار الرعاية :“أخبرتهم أني مديرة مؤسسة ولابد من مخاطبتي بشكل رسمي حتى يتم رفع الأمر إلى إدارتي ليتم حل هذه الإشكالية”.

وذكرت البركي :”اتصلوا بي مرة أخرى وطلبوا مني إحضار مايفيد وأخبرتهم بأن هذا المقر تم شراؤه من قبل مصرف الإنماء في طرابلس لصالح التضامن الاجتماعي وتحديدًا لدار رعاية البنات لأن مالك مقر الدار السابقة يوسف بن إسماعيل استرجع قصره الذي كانت تقيم فيه بنات الدار فتم شراء هذا المقر كحل بديل في ذلك الوقت”.

وأشارت مديرة دار الرعاية إلى أن هناك من حضر اتفاق البيع والشراء وخصوصًا أنه وقع جدل حوله بسبب السعر وكانت فوزية البرعصي وزير شؤون المرأة في تلك الفترة في 2010.

وقالت البركي :”للأسف هناك من سرب للسيدة مالكة العقار أن التضامن الاجتماعي لا يملك أي إجراءات تثبت أن هذا المقر تم شراؤه، وهذه المعلومة سربت للمالك السابقة من أشخاص من الداخل لغرض التربح والتكسب”.

وتضيف :“أمس الإثنين حضر إلي أشخاص تابعين لجهاز الشرطة العسكرية وطلبوا مني إخلاء المقر بحسب أمر إخلاء ورفضوا تسليمه في يدي وأكدوا على ضرورة الإخلاء خلال 72 ساعة، مباشرة اتصلت بالإدارة وأبلغتهم بما حصل وبأن الشرطة العسكرية طلبت الإجراءات التي تثبت أن المقر أصبح ملك التضامن الاجتماعي وقد تم شراؤه”.

وأوضحت مديرة دار الرعاية أنه عن طريق العلاقات الشخصية وعبر عدة اتصالات تمكنا من الوصول إلى القيادة العامة للقوات المسلحة التي استغربت هذا الأمر وطلبت بإعداد تقرير عن الواقعة وسيتم رفع التقرير للقيادة وكذلك إلى الجهة التي طلبت الإخلاء مرفق مايثبت أن مصرف الإنماء قام بشراء المقر للتضامن.

وأشارت البركي إلى أن عدد النزيلات 30 فتاة من بينهن 4 حالات خاصة “إعاقة” وحالات مرضية مزمنة، موضحة أن هذا الأمر تسبب في تأثر الفتيات نفسيًا بشكل كبير وقمن بنشر الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات الجهات المختصة بإيجاد حل لهذه المشكلة.