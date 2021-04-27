كوبيش يجري اجتماعات دولية رفيعة المستوى لدعم ليبيا سياسياً وأمنيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أجرى المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، اجتماعات دولية رفيعة المستوى مع عدد من المسؤولين، لدعم ليبيا على المستويين الأمني والسياسي.

بعثة الأمم المتحدة قالت في بيان لها اليوم الثلاثاء، بأنه “بهدف دفع تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بما يفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر2021، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، عقد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، اجتماعاً مع عدد من المبعوثين الخاصين والسفراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا ضمن مجموعة الدول الثلاث دائمة العضوية + 2”.

وجدد المشاركون على أهمية “الالتزام بموعد إجراء الانتخابات وسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.

وفي السياق، وفي ضوء الوضع السياسي والأمني في ليبيا والمنطقة، أجرى المبعوث الخاص إلى ليبيا، محادثات هاتفية مع مسؤولين رفيعي المستوى يمثلون جهاز المخابرات العامة المصرية ونائب وزير خارجية روسيا الاتحادية، ميخائيل بوغدانوف، ونائب الأمين العام لحلف الناتو، ميرتشا جيوانا.

وأقر مجلس الأمن الدولي منتصف الشهر الجاري بالإجماع، قرارا بشأن ليبيا يدعم السلطة الجديدة، ويؤكد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر القادم.

كما وافق مجلس الأمن على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال بعثة مدنية مكونة من 60 شخصا سيتم نشرهم في مدينة سرت لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.