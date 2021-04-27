ردًا على إلغاء زيارة الحكومة لبنغازي .. القيادة العامة : مستعدون لاستقبال الوفود وضمان أمنها وسلامتها

أخبار ليبيا 24- متابعات

ردت القيادة العامة لقوات الجيش على مانشرته وسائل إعلام تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت إلى إنتاج سلطة موحدة .

القيادة بينت في بيان لها أنه”خلال الأيام الثلاثة الماضية، نشرت التنظيمات المتطرفة على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي التابعة لها معلومات كاذبة مفادها أن مدينة بنغازي غير أمنة وتعاني، مشيرة إلى أن هذه الإدعات تسببت في إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة المؤقتة إلى مدينة بنغازي.

وأكدت – في بيانها الذي اطلعت عليه أخبار ليبيا 24 – أن مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، وكذلك الذين لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة.

القيادة أوضحت أن الأمن والأمان يسود شرق ليبيا بفضل الله تعالى وبفضل تضحيات أباء قوات الجيش ومنتسبيها الأبطال.

وفندت القيادة ما جاء في وسائل الإعلام المتطرفة والتي تمتهن خطاب الكراهية وبث بذور الفتنة والشقاق بين الليبين، مؤكدة أنها على استعداد تام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى.

وذكر البيان لأنه على الرغم من أنه لايربط القيادة العامة أي رابط بالحكومة سواء رابط سيادي أو خدمي، وحتى على مستوى التواصل، إلا أنها ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها وخاصة في مدينة بنغازي, مع تنسيقها مع وزارة الداخلية وإجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين وعدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها المليشيات والفوضى الأمنية وخاصة تتواجد في مناطق تأمين القوات المسلحة أجهزة شرطية وأمنية نظامية ذات خبرة وإطلاع أمني واسع مدعومة بوحدات عسكرية على مستوى عالي من التدريب والإعداد والتنظيم .

وفي ذات الوقت، تنبه القيادة العامة كل من تسول لهم أنفسهم استغلال المواقف والمستجدات على الساحة الليبية لتمرير ألاعيبهم وحيلهم من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المناطق التي تؤمنها القيادة العامة وذلك بتمرير إرهابيين تكفيريين ومليشياويين مجرمين مطلوبين للعدالة وكذلك تهريب أسلحة وذخائر تحت أي ذريعة كانت .

وأكمل البيان “أن القيادة العامة التي أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب والجريمة وإنقاذ الوطن من براثن المؤامرات والدسائس التي تديرها دول ومخابرات معلومة لدى الجميع وتنظيمات متطرفة، وعليه تؤكد لكل الليبيين أنها لن تفرط في تضحياتها وتضحيات الشعب الليبي وتقف وستقف بالمرصاد لكل من يحاول المساس بأمن واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها ولن تتراجع عن بناء جيش وطني قوي قادر علي صون كرامة الوطن والمواطن.