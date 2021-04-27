بوجناح: ينتابنا القلق من حادثة منع هبوط الطائرة التي تقل رئيس وأعضاء الحكومة في مطار بنينا

أخبارليبيا24

قال نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية رمضان بوجناح تابعنا باهتمام بالغ حادثة منع هبوط الطائرة التي تقل رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية في مطار بنينا بمدينة بنغازي أمس الأحد.

وأشار بوجناح في بيان له إلى أن الزيارة إلى مدينة بنغازي جاءت بعد إعلان وترتيب مسبق عن نية الحكومة زيارة المدينة وتفقد أحوال أهلها وتلبية حقوقهم وخدمتهم.

وأضاف في بيان له :”ينتابنا القلق من أن تمثل حادثة منع انعقاد اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الفرصة لمن يسعى لانهيار العملية السياسية في ليبيا”.

وتابع نائب رئيس الحكومة :”من المؤسف أن يسعى أي طرف لاستمرار حالة الانقسام السياسي، وتفكك الدولة وابتزاز مؤسساتهاء ونثق في أنه لا مصلحة لأي طرف وطني بأن تتدخل ليبيا دوامة الانقسام والعنف مجددًا”.

وأكد بوجناح :”إن موقفنا الداعم للاستقرار يزداد صلابة كلما تعرضت العملية السياسية في ليبيا لمحاولات إفسادها وإيقافها، موقفنا متناغم مع غالبية الشعب الليبي الرافض لاستمرار التعطيل والابتزاز السياسي الذي يعرقل كل محاولات الذهاب إلى التنمية والمصالحة الوطنية واستعادة السيادة الوطنية لبلادنا”.

وذكر نائب رئيس الحكومة :”باشرنا جهودنا في التواصل مع جميع الأطراف الليبية الفاعلة من أجل إعادة الأمل بأن تمضي العملية السياسية في ليبيا وفقا لنص وروح الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة واتفقنا جميعا على تنفيذه واحترام بنوده وعدم عرقلته”.

وقال بوجناح :”نعد أبناء شعبنا أن تمر هذه الظروف العصيبة وأن تتحقق مطالبكم في العيش الكريم وأن يتوقف استغلال مطالبكم من أجل تحقيق مصالح البعض الضيقة”.

وشدد نائب رئيس الحكومة على التمسك بحق كل الليبيين في معارضة أي سلطة سياسية في البلاد ضمن

إطار حرية التعبير الرافض لاستخدام العنف والتخريب للتعبير عن المعارضة.

وختم بوجناح بيانه :”ندرك أن ليبيا تعيش لحظة تاريخية لا مجال فيها إلا العمل من أجل شرقها وغربها وجنوبها وشمالها ولا مجال لإثارة الفتن أو العودة للوراء والتخلي عن تعهداتنا لليبيين بالبناء وتحقيق العدالة وإرساء المصالحة الوطنية”.

وكان مصدر مطلع بمطار بنينا الدولي أكد لـ”أخبارليبيا24″ منع هبوط طائرة الوفد الأمني والمراسم التابع لحكومة الوحدة الوطنية في المطار .

المصدر أوضح في اتصال هاتفي أن الوفد كانت مهمته التنسيق والتجهيز للاجتماع الوزاري المقرر الإثنين بمقر ديوان الوزراء في المدينة، إلا أن سلطات المطار تفاجأت أن الطائرة التي منعت من الهبوط كانت تقل “87” عنصرًا من الكتائب المسلحة بطرابلس وغالبيتهم مسلحين .

وأشار المصدر إلى أن الوفد يضم عناصر من مليشيا غنيوة النواصي ، مضيفًا أن العناصر المسلحة رفضت الكشف على وثائقها الثبوتية أو التخلي عن أسلحتها كما رفضوا تفتيش حقائبهم وبعض الأجهزة التي يحملونها.

ونوه إلى أن الوفد المسلح طلب استلام صالة كبار الزوار في مطار بنينا التي تشرف عليها القيادة العامة للتمركز فيها بأسلحتهم واستقبال وفد الحكومة الذي كان سيأتي لاحقًا وطلبهم قوبل بالرفض .