بالفيديو| عادات سبها في رمضان 

أخبارليبيا24- تقرير

يتجهز سكان أحد شوارع مدينة سبها في حي المهدية وسط المدينة لمائدة الإفطار الجماعي التي تضم سكانًا من الحي ومن مختلف المكونات الاجتماعية في عادة رمضانية صارت بين سكان المدينة.

يقول أيمن بطولي أحد سكان حي المهدية :”هذه المائدة تضم أشخاصًا من براك الشاطيء ومن مرزق ومن عدة مناطق ومن إخواننا وأحبابنا من مدينة سبها من بعض الأحياء الأخرى لإحياء هذه الذكرى معنا”.

وتابع بطولي :”بدأنا في إعداد هذه المائدة منذ 2006، يقوم فيها الجيران بالتنسيق في إعداد الوجبات كما أن ضيوف المائدة يحضرون معهم المزيد من الوجبات، وهي عادة مشتركة لأهل الحي بالكامل”.

ترتفع أيادي أهالي الحي بالدعاء وقراءة القرآن قبيل آذان المغرب، سبها بحاجة اليوم لهذه المبادرات التي تجمع سكانها ممن عانوا فترات من الحروب المحلية، وهذا العام كانت المبادرة من الأطفال.

ويضيف أيمن :”كانت المبادرة هذا العام من الأطفال حيث تساءلوا عن مائدة هذا العام أسوة بالأعوام السابقة، فشرعنا في التنسيق بين الجيران وتوزيع الوجبات على كل بيت”.

ويواصل بطولي حديثه :”أتمنى من أهالي سبها خاصة وكل شارع وكل حي وكل منطقة وكل بيت أن يتسامحوا في هذا الشهر الفضيل وأن يختاروا المسامحة وأن يقوموا بمثل هذه المبادرات بإعداد الموائد التي تجمع الكل”.

سبها اليوم أحوج ما يكون لمثل هذه المبادرات التي تعزز الأمن والسلم المجتمعي بين مكوناتها التي لطالما عاشت صراعات واختلافات في سنوات طويلة والجميع هنا يدفع بتعزيز هذه المبادرة ومثيلاتها في مختلف أنحاء المدينة.