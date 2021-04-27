انطلاق حملة التطعيم ضد كورونا في تاورغاء

أخبار ليبيا24

انطلقت، اليوم الثلاثاء، حملة التطعيم للفئات المستهدفة حاليًا ضد فيروس كورونا بالمراكز الصحية في مدينة تاورغاء.

وكانت الخدمات الصحية في تاورغاء، أعلنت الإثنين، استلام جرعات لقاح كورونا نوع “أسترازينيكا”، لافتًا إلى أن حملة التطعيم ستنطلق اليوم الثلاثاء بوحدة الرعاية الصحية الأولية، لفئة كبار السن 70سنة فما فوق.

وأهاب، مكتب الرعاية الصحية الأولية، بأن كمية التطعيمات المخصصة لقسم التطعيمات التابع للمكتب محدودة، وذلك لقلة المسجلين المستهدفين في المرحلة الأولى على منظومة الحصول على لقاح كورونا لحظة وصول التطعيمات للبلاد.