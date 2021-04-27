النمر: نجاح الانتخابات بإسقاط المغالبة والتوافق على مخرجاتها المرحلية

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قال عضو لجنة الحوار السياسي الليبي بالقاسم النمر اليوم الثلاثاء، نحن مع الانتخابات في موعدها لكننا نرى أن شرط نجاحها وعبورها هو إسقاط المغالبة و التوافق على مخرجاتها المرحلية باتخاذ عدة خطوات.

وأضاف النمر عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”أولى هذه الخطوات في حال غياب الثلث الضامن بغياب مجلس الشيوخ عن الانتخابات القادمة يجب أن يكون رئيس مجلس الوزراء من إقليم غير إقليم رئيس الدولة المنتخب.

وعزا عضو لجنة الحوار هذا الأمر لسبب وجيه وهو أن القوى الناخبة بإقليم طرابلس سواء في الانتخابات المباشرة للرئيس أو عن طريق مجلس النواب لها الأغلبية المطلقه في كلا الحالتين.

وتابع النمر :”ثاني هذه الخطوات، وهي لا يجب أن تكون ليبيا دائرة انتخابية واحدة في الانتخابات الرئاسية المباشرة بل ثلاث أقاليم يستلزم عبور الرئيس (50 + 1) في الإقليم”.

وأشار عضو لجنة الحوار إلى أن الخطوة الثالثة، في حالة الانتخاب المباشر للرئيس يجب أن يكون النظام السياسي مختلط أو برلماني”.

أما الخطوة الرابعة بحسب النمر فهي :”لضمان نزاهة الانتخابات ونزاهتها وشفافيتها يجب أن يكون الإشراف عليها أممي ولا يقتصر على المراقبة”.