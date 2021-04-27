المنفي وكوبيش يشاركان في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة

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شارك رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، في جانب من اجتماع اللجنة العسكرية (5+5) والذي يبحث فتح الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، استكمالا لتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بتاريخ 23 أكتوبر 2020 في جنيف.

ووصل المنفي إلى سرت الثلاثاء وكان في استقباله أعضاء اللجنة العسكرية، كما وصل رئيس بعثة الأمم المتحدة، يان كوبيش إلى مقر الاجتماع.

وانطلق الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 اليوم بمقرها الدائم بمدينة سرت بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا