المصرف المركزي يرسل 20 مليون دينار إلى الكفرة

أخبار ليبيا24

أعلن مصرف ليبيا المركزي أنه أرسل مبالغ نقدية تقدر بـ 20 مليون دينار إلى فرعي مصرفي الجمهورية وشمال أفريقيا في الكفرة، وذلك خلال شهر أبريل الجاري.

وأعلن مصرف الجمهورية عن إمكانية السحب من جميع الصرافات الآلية، وذلك بسقف 400 دينار يوميًا و 1200 دينار أسبوعياً و 2000 شهريا .

من جهته أكد مصرف الوحدة، على لسان متحدثه، السيولة النقدية متوفرة طيلة أيام شهر رمضان المبارك بفروع ووكالات المصرف بكل ربوع ليبيا .

ولفت إلى أنه يتم ادراج المرتبات لكافة الجهات والمؤسسات تباعاً مالم يتعثر تحصيل صكوك المرتبات لعدم توفر ارصدة بحسابات تلك الجهات والمؤسسات.

وأفادت مصادر صحفية أن شحنة نقدية بقيمة 44 مليون دينار وصلت إلى مدينة أوباري هذا الأسبوع، ومن المقرر إرسال شحنات إضافية إلى الجنوب في وقت لاحق.