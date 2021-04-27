المركزي يكشف عن حجم الاعتمادات المستندية من يناير حتى إعلان القوة القاهرة

الاعتمادات التي منحت بثلاث عملات هي اليورو والدولار والإسترليني

27 أبريل، 2021 9:17 م
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المركزي يكشف عن حجم الاعتمادات المستندية خلال ستة أيام في أبريل Cover
المركزي يكشف عن حجم الاعتمادات المستندية خلال ستة أيام في أبريل Cover

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك 

–       مركزي طرابلس يصدر “9” قوائم جديدة كشف من خلالها حجم الاعتمادات المستنديةاعتمادات المستندية التي منحها خلال الفترة من 15 حتى 21 من أبريل الجاري . 

–       الاعتمادات التي منحت بثلاث عملات هي اليورو والدولار والجنيه الإسترليني.

 –       الموافقة على توريد مواد بناء مختلفة بينها أخشاب وحديد، وسلع غذائية متنوعة . 

–       الموافقة أيضًا على توريد مولدات كهرباء وإطارات ومستلزمات طبية وأدوية. 

–       المصرف مستمر بمنح النقد الأجنبي لكافة الأغراض الشخصية والتجارية إلى جانب استمرار ضخ السيولة النقدية للمصارف في عموم ليبيا.

المركزي يكشف عن حجم الاعتمادات المستندية خلال ستة أيام في أبريل Info
المركزي يكشف عن حجم الاعتمادات المستندية خلال ستة أيام في أبريل Info
27 أبريل، 2021 9:17 م
6
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