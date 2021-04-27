المركزي يكشف عن حجم الاعتمادات المستندية من يناير حتى إعلان القوة القاهرة الاعتمادات التي منحت بثلاث عملات هي اليورو والدولار والإسترليني

أخبار ليبيا 24- أنفوغرافيك

– مركزي طرابلس يصدر “9” قوائم جديدة كشف من خلالها حجم الاعتمادات المستنديةاعتمادات المستندية التي منحها خلال الفترة من 15 حتى 21 من أبريل الجاري .

– الاعتمادات التي منحت بثلاث عملات هي اليورو والدولار والجنيه الإسترليني.

– الموافقة على توريد مواد بناء مختلفة بينها أخشاب وحديد، وسلع غذائية متنوعة .

– الموافقة أيضًا على توريد مولدات كهرباء وإطارات ومستلزمات طبية وأدوية.

– المصرف مستمر بمنح النقد الأجنبي لكافة الأغراض الشخصية والتجارية إلى جانب استمرار ضخ السيولة النقدية للمصارف في عموم ليبيا.