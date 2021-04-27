اللافي والكوني يناقشان موضوع تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية

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قال عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ناقشت اليوم الثلاثاء صحبة عضو الرئاسي موسى الكوني، بصفة القائد الأعلى للجيش الليبي موضوع تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية.

وأضاف اللافي استعرضنا خلال الاجتماع مع رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي الجهود المبذولة للقضاء على تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية وتجفيف منابعها.

وأفاد عضو المجلس الرئاسي أنه تم التأكيد على دعم كل الجهات المختصة بمكافحة عمليات تهريب الوقود التي تستنزف مقدرات البلاد.

ولفت اللافي إلى أنه تم كذلك التأكيد على مساعدة الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية، بالحد من الهجرة غير الشرعية، والقبض على عصابات الجريمة المنظمة.

كما قدم رئيس الأركان العامة إحاطة شاملة عن الوضع العسكري الحالي وكل مايتعلق بالنواحي التنظيمية لعمل المناطق والوحدات العسكرية.