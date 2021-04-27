الزناتي يتفقد مستشفى الأمراض النفسية ببنغازي بعد انقضاء المهلة لتحسين مستوى الخدمات

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تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، الإثنين مستشفى علي الرويعي للأمراض النفسية، بعد انقضاء مهلة الشهر الممنوحة لإدارة المستشفى لتحسين مستوى الخدمات للنزلاء وكذلك تنفيذ المشاريع المتوقفة بالمستشفى.

وقالت وزارة الصحة، إن الزناتي أكد خلال زيارته أن هناك تحسن نسبي في الخدمات المنجزة بالمستشفى؛ ولكنها لا ترتقي للمستوى المطلوب، مشدداً على ضرورة تقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة.

وأضافت، أن الزناتي أعطى تعليماته المباشرة لرئيس الديوان بضرورة متابعة المشاريع التي تنفذها بعض الشركات داخل المستشفى، وإعداد تقرير شامل عن سبب تأخر الانجاز في تشييد وإنشاء بعض المرافق الصحية بمدينة بنغازي عامة.

ولفتت الوزارة إلى أن هذه الزيارة ضمن سلسلة من الزيارات المفاجئة التي قام بها وزير الصحة للمستشفيات والمراكز التخصصية، كان آخرها زيارة مستشفى طرابلس الجامعي، ومركز القلب تاجوراء، وذلك للاطلاع على سير العمل وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.