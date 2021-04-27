الخطوط التونسية تعلن تأجيل عودة رحلاتها إلى المطارات الليبية

أخبارليبيا24

أعلنت شركة الخطوط التونسية، عن تأجيل عودة رحلاتها نحو مطاري معيتيقة وبنغازي الليبيين انطلاقا من يوم 15 مايو 2021.

وأوضحت الشركة أمس الإثنين أنها اتخذت هذا القرار تبعا لتدهور الوضع الوبائي وتباطؤ حركة تنقل المسافرين بين البلدين خلال شهر رمضان.

وأكدت الخطوط التونسية أنها ستؤمن 5 رحلات أسبوعية الى ليبيا بمعدل ثلاثة رحلات إلى طرابلس ورحلتين أسبوعيتين إلى بنغازي مع إمكانية توسيع عدد الرحلات ليعود نسقها الى مستوياته العادية أي بمعدل رحلة يومية في الأشهر القادمة.