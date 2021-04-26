وفد البعثة الأممية يصل سرت للمشاركة في اجتماع لجنة 5+5

أخبار ليبيا 24

وصل وفد البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مدينة سرت؛ وذلك للمشاركة في الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 المقرر اليوم الاثنين.

وذكرت مصادر مطلعة لـ أخبار ليبيا 24 أن الاجتماع سيبحث إخراج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، بالإضافة إلى بنود أخرى تم الاتفاق بشأنها في الاجتماع السابق خلال شهر مارس الماضي.

وكُلف جهاز البحث الجنائي لمدينة سرت للمشاركة في تأمين اجتماعات اللجنة العسكرية 5 + 5 وتعزيز استتباب الأمن في المدينة.