نواب الجنوب الشرقي: تكليفات حكومة الوحدة مخالفة لمبدأ المحاصصة 

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أعلن أعضاء مجلس النواب عن الجنوب الشرقي والممثلين رفضهم لما تقوم به حكومة الوحدة الوطنية من تكليفات الوكلاء الوزراء بالحكومة.

وأكد النواب الممثلين المدن الكفرة تازربو جالو اجخرة أوجلة أن هذه التكليفات جاءت بالمخالفة لمبدأ المحاصصة الذي بني عليه توزیع المناصب.

وتابع النواب في بيان لهم أن التكليفات جاءت كذلك بالمخالفة لما تم الاتفاق عليه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وأضاف نواب الجنوب الشرقي :”بذلك نضع أهلنا في مناطق الجنوب الشرقي على حقيقة هذه الحكومة التي لم تحترم تلك المبادئ وذلك بتعمد التهميش والإقصاء لهذه المناطق والتي تشكل ثلث مساحة ليبيا وهي منبع النفط والمياه والغاز والمعادن”.

وحذر النواب الحكومة مما قد يترتب على هذا الإقصاء من شق صف الوطن وتحميلها كامل المسؤولية عن أي تصرفات قد تحدث من إغلاق الحقول النفطية ومصادر المياه في حال استمرارها على هذا النهج.