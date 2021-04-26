مطالبا الدبيبة بتحمل مسؤولياته.. الأهلي يستنكر إلغاء الخطوط الليبية تسيير رحلته إلى الجزائر

أخبار ليبيا 24

استنكر النادي الأهلي بنغازي رفض إدارة الخطوط الجوية الليبية بطرابلس تسيير رحلة خاصة لنقل بعثة الفريق إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف الأربعاء المقبل ضمن الجولة الأخيرة لبطولة الكونفدرالية.

وأوضح النادي في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك، أن إلغاء الرحلة تم من مدينة طرابلس رغم الاتفاق مع الشركة في بنغازي على مواعد الرحلة، مشيرا أن القيمة المطلوبة كانت ستدفع بالكامل من حساب النادي.

وأعرب النادي عن تفاجئه بقرار إلغاء الرحلة الأمر الذي تسبب في إرباك ممثل ليبيا الوحيد قارياً، ووضع النادي في موقف حرج نتيجة للمركزية و التهميش الواقع عليه.

وطالب النادي الأهلي، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بتحمل مسؤولياته بالتدخل لإيقاف ما وصفه البيان بالعبث، مطالبا الجهات المختصة بالوقوف مع النادي الأهلي في الأوقات الصعبة.

وأكمل الأهلي بنغازي كافة تحضيراته للمباراة المصيرية أمام وفاق سطيف الجزائري، يوم الأربعاء المقبل، في الجولة الأخيرة لمنافسات المجموعة الأولى في بطولة الكونفدرالية.

وتعد مباراة الأهلي ووفاق سطيف مصيرية في تحديد الفريق المتأهل للدور الربع نهائي من المسابقة الإفريقية، حيث يحتاج الفريق الليبي إلى الفوز لضمان الصعود دون النظر إلى نتائج أخرى.