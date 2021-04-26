شركة الإسمنت تبحث إقامة مشروع استثماري بقيمة 200 مليون دينار في طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحث، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للشركة الليبية للإسمنت، النمساوي الفونوردور ريفز، مع بلدية طبرق، إنشاء مشروع استثماري في طبرق بخصوص إقامة مطحن وتكييس الأسمنت، وذلك لتوفر الكثير من المواد الأساسية لصناعة الإسمنت بالمنطقة.

حضر الاجتماع أعضاء المجلس التسييري ومدير عام ميناء طبرق البحري ومدير مكتب المشروعات.

ودعت شركة الإسمنت الليبية من وكيل ديوان بلدية طبرق مسعود الوهراني توفير قطعة الأرض المناسبة لإقامة هذا المطحن، مؤكدة أن قيمة المشروع تصل إلى حوالي 200 مليون دينار.

كما أكد رئيس مجلس الإدارة عن توفير فرص عمل لعدد 300 شخص من طبرق، كما أثنى على ميناء طبرق البحري من حيث المساعدة وتسهيل أعمال المطحنة من حيث عمق الميناء وسعته الاستيعابية للسفن.

من جانبه أكد وكيل ديوان بلدية على دارسة الموضوع وبأن البلدية ستقدم كل التسهيلات لإنشاء هذا المشروع الاستثماري الذي يعود بالنفع على بلدية طبرق.